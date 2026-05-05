Visite guidée de l’église fortifiée, Place de l’église Compreignac, Compreignac

Visite guidée de l’église fortifiée 19 et 20 septembre Place de l’église Compreignac Haute-Vienne

Gratuit. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette visite de l’édifice classé précédera la campagne de restauration programmée pour l’an prochain.

Le public est limité à une quinzaine de personnes, pour une visite d’environ une heure.

Le rendez-vous se fera sur la place ; le stationnement est assuré.

Place de l’église Compreignac Place de l’église, 87140 Compreignac Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608513909 L’église médiévale dédiée à Saint Martin a été ruinée par les troupes du Prince Noir en 1370 puis reconstruite. Elle comporte divers éléments typiques ( salle refuge et souterrains) malheureusement inaccessibles aux visiteurs. Stationnement et accessibilité assurés

Journées européennes du patrimoine 2026

©Pierre VALLIN