Visite guidée de l’église fortifiée, Place de l’église Compreignac, Compreignac
Visite guidée de l’église fortifiée, Place de l’église Compreignac, Compreignac samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de l’église fortifiée 19 et 20 septembre Place de l’église Compreignac Haute-Vienne
Gratuit. Limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Cette visite de l’édifice classé précédera la campagne de restauration programmée pour l’an prochain.
Le public est limité à une quinzaine de personnes, pour une visite d’environ une heure.
Le rendez-vous se fera sur la place ; le stationnement est assuré.
Place de l’église Compreignac Place de l’église, 87140 Compreignac Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608513909 L’église médiévale dédiée à Saint Martin a été ruinée par les troupes du Prince Noir en 1370 puis reconstruite. Elle comporte divers éléments typiques ( salle refuge et souterrains) malheureusement inaccessibles aux visiteurs. Stationnement et accessibilité assurés
Journées européennes du patrimoine 2026
©Pierre VALLIN
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