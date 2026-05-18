Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées Ault
Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées Ault samedi 19 septembre 2026.
Ault
Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées
81 Bis Rue de Saint-Valery Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ancien dancing devenu maison particulière.
La façade de cet ancien casino, inscrite au patrimoine, est typique des ouvrages rocaille du début du siècle dernier.
Une exposition d’art contemporain s’y tient Empreintes croisées, avec les plasticiens José Duarte et Léo Guidez.
Ancien dancing devenu maison particulière.
La façade de cet ancien casino, inscrite au patrimoine, est typique des ouvrages rocaille du début du siècle dernier.
Une exposition d’art contemporain s’y tient Empreintes croisées, avec les plasticiens José Duarte et Léo Guidez. .
81 Bis Rue de Saint-Valery Ault 80460 Somme Hauts-de-France petitcasinodailleurs@wanadoo.fr
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English :
Former dance hall turned private home.
The façade of this heritage-listed former casino is typical of the rocaille style of the early 20th century.
A contemporary art exhibition is being held here: Empreintes croisées, featuring visual artists José Duarte and Léo Guidez.
L’événement Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées Ault a été mis à jour le 2026-05-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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