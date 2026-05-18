Ault

Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées

81 Bis Rue de Saint-Valery Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancien dancing devenu maison particulière.

La façade de cet ancien casino, inscrite au patrimoine, est typique des ouvrages rocaille du début du siècle dernier.

Une exposition d’art contemporain s’y tient Empreintes croisées, avec les plasticiens José Duarte et Léo Guidez.

Ancien dancing devenu maison particulière.

La façade de cet ancien casino, inscrite au patrimoine, est typique des ouvrages rocaille du début du siècle dernier.

Une exposition d’art contemporain s’y tient Empreintes croisées, avec les plasticiens José Duarte et Léo Guidez. .

81 Bis Rue de Saint-Valery Ault 80460 Somme Hauts-de-France petitcasinodailleurs@wanadoo.fr

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English :

Former dance hall turned private home.

The façade of this heritage-listed former casino is typical of the rocaille style of the early 20th century.

A contemporary art exhibition is being held here: Empreintes croisées, featuring visual artists José Duarte and Léo Guidez.

L’événement Journées du Patrimoine | Empreintes Croisées Ault a été mis à jour le 2026-05-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS