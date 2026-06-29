Informations pratiques

Ault

Lecture à la plage Ault

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.

Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.

En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.

Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.

Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.

En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

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English :

Beach reading at the Cabine d’Ault.

Esplanade d’Ault on Tuesdays Esplanade d’Onival on Thursdays.

In case of bad weather, Lecture à la plage is moved to the Library.

L’événement Lecture à la plage Ault Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS