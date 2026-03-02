Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Bossa arté Rue de Saint-Valéry Ault

Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Bossa arté

Bossa arté Ce quatuor a choisi de charmer la Picardie avec sa musique envoûtante où le groupe aspire à partager sa passion pour la musique brésilienne et la bossa nova en direction d’un public de plus en plus large, apportant un soupçon du Brésil en chaque coin de la région. Bossa Arté vous invite à vous laisser emporter par les sons ensoleillés de la bossa nova et les mélodies intemporelles du Brésil avec une promesse étonnante et captivante instiller l’harmonie latino de la Picardie. Un moment suspendu, où chaque note résonne avec émotion et énergie.

Rue de Saint-Valéry Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Bossa arté This quartet has chosen to charm Picardie with its spellbinding music, where the group aspires to share its passion for Brazilian music and bossa nova with an ever-widening audience, bringing a hint of Brazil to every corner of the region. Bossa Arté invites you to let yourself be carried away by the sunny sounds of bossa nova and the timeless melodies of Brazil, with an astonishing and captivating promise: to instill the Latino harmony of Picardy. A suspended moment, where every note resonates with emotion and energy.

