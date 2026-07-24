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AGENDA · Saint-Dizier

Journées du Patrimoine En coulisses Saint-Dizier

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Médiathèque de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine En coulisses

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses.
Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.
Sur inscription.   .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine En coulisses Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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