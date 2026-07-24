Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine En coulisses

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses.

Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.

Sur inscription. .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

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English :

L’événement Journées du Patrimoine En coulisses Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne