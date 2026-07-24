Journées du Patrimoine En coulisses Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine En coulisses
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses.
Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.
Sur inscription. .
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
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English :
L’événement Journées du Patrimoine En coulisses Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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