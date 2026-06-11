Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès Razès
Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès Razès samedi 19 septembre 2026.
Razès
Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès
15 rue de l’église Razès Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de l’extérieur des bâtiments et du parc avec explications sur la vie rurale d’autrefois en compagnie de la propriétaire des lieux Muriel Prou-Devorsine. Le pigeonnier fait partie d’un ensemble rural de bâtiments (grange-étable, boulangerie, fruitier avec belles accolades du XVe siècle) et de l’habitation, le tout daté entre les XVIe et XVIIIe. Il a été construit en 1716, restauré dans les années 50 et remis en état de l’extérieur dans les années 80. A sa base se trouvait un poulailler et une porcherie. Classé aux Monuments Historiques. Visite du parc. Visite effective entre 1 et 30 personnes. Sans réservation. Convient aux enfants à partir de 6 ans. .
15 rue de l’église Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 01 70 muriel.prou1516@outlook.fr
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English : Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès
L’événement Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès Razès a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin
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