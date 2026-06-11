Razès

Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès

15 rue de l’église Razès Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’extérieur des bâtiments et du parc avec explications sur la vie rurale d’autrefois en compagnie de la propriétaire des lieux Muriel Prou-Devorsine. Le pigeonnier fait partie d’un ensemble rural de bâtiments (grange-étable, boulangerie, fruitier avec belles accolades du XVe siècle) et de l’habitation, le tout daté entre les XVIe et XVIIIe. Il a été construit en 1716, restauré dans les années 50 et remis en état de l’extérieur dans les années 80. A sa base se trouvait un poulailler et une porcherie. Classé aux Monuments Historiques. Visite du parc. Visite effective entre 1 et 30 personnes. Sans réservation. Convient aux enfants à partir de 6 ans. .

15 rue de l’église Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 01 70 muriel.prou1516@outlook.fr

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English : Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès

L’événement Journées du Patrimoine Ensemble rural Razès Razès a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin