Triathlon du Lac de Saint-Pardoux Razès
Triathlon du Lac de Saint-Pardoux Razès samedi 5 septembre 2026.
Razès
Triathlon du Lac de Saint-Pardoux
Site de Santrop Razès Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 Aquathlons famille et jeunes 4-6 ans, 6-9 ans, 10-13 ans ; Format S contre la montre triathlon en équipe. Dimanche 6 Tri format XS 400 m nage, 10 km vélo, 2,5 km course / Tri format S 800 m nage, 20 km vélo, 5 km course / Tri format M 1,5 km nage, 40 km vélo, 10 km course. .
Site de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Triathlon du Lac de Saint-Pardoux
L’événement Triathlon du Lac de Saint-Pardoux Razès a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin
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