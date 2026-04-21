Mercredis du Lac Marché festif n°2 Plage de Santrop Razès

Razès

Mercredis du Lac Marché festif n°2

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez flâner entre les étals et découvrir la richesse du terroir local produits frais, spécialités artisanales, créations locales, idées cadeaux, gourmandises sucrées ou salées… C’est l’occasion parfaite pour soutenir les producteurs du territoire tout en se régalant. Pour mettre de l’ambiance, c’est le groupe de reggae Iron Leg qui assurera l’animation musicale de la soirée ! Avec leur énergie communicative, ils promettent une ambiance conviviale, dansante et résolument joyeuse. Restauration sur place possible grâce aux producteurs présents installez-vous au bord de l’eau, laissez-vous porter par la musique… et savourez l’instant ! N’oubliez pas vos couverts ! .

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Marché festif n°2

L’événement Mercredis du Lac Marché festif n°2 Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux