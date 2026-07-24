Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden

Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Dès 14h00, découvrez une exposition d’art brut en présence de l’artiste Didier Van der Heyden. En partenariat avec l’association d’Art Brut Les Inouïs Curieux. .

Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne