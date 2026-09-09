Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Exposition de voitures anciennes (Esplanade Bernard Murat)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de voitures anciennes par le Torpédo Club. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 37

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English : Journées du patrimoine: Exposition de voitures anciennes (Esplanade Bernard Murat)

L’événement Journées du patrimoine: Exposition de voitures anciennes (Esplanade Bernard Murat) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme