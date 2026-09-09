Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc)

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

13h30 à 15h Improvisations théâtrales. Association le 7e rang

17h30 Concert de l’Ensemble Vocal de Brive .

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

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English : Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc)

L’événement Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme