Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
dimanche 20 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc)
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
13h30 à 15h Improvisations théâtrales. Association le 7e rang
17h30 Concert de l’Ensemble Vocal de Brive .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80
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English : Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc)
L’événement Journées du patrimoine: Improvisation théâtrales. Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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