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AGENDA · Jaux

Journées du Patrimoine | Jaux Jaux

samedi 19 septembre 2026 · Jaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
60880 Jaux
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Jaux

Journées du Patrimoine | Jaux

Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de l’église Saint-Pierre.

Samedi 19 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne

Dimanche 20 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
Ouverture de l’église Saint-Pierre.

Samedi 19 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne

Dimanche 20 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée   .

Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 40 05 

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English :

Saint-Pierre Church is open.

Saturday, September 19:
– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tour
– 10:30 a.m.: guided tour
– 3:00 p.m.: concert by the Ensemble Choeur à Coeur de Compiègne

Sunday, September 20:
– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tours
– 10:30 a.m.: guided tour

L’événement Journées du Patrimoine | Jaux Jaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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