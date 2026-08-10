Informations pratiques

Jaux

Journées du Patrimoine | Jaux

Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’église Saint-Pierre.

Samedi 19 septembre

– de 10h à 12h visite libre

– à 10h30 visite guidée

– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne

Dimanche 20 septembre

– de 10h à 12h visite libre

– à 10h30 visite guidée

Ouverture de l’église Saint-Pierre.

Samedi 19 septembre

– de 10h à 12h visite libre

– à 10h30 visite guidée

– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne

Dimanche 20 septembre

– de 10h à 12h visite libre

– à 10h30 visite guidée .

Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 40 05

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English :

Saint-Pierre Church is open.

Saturday, September 19:

– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tour

– 10:30 a.m.: guided tour

– 3:00 p.m.: concert by the Ensemble Choeur à Coeur de Compiègne

Sunday, September 20:

– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tours

– 10:30 a.m.: guided tour

L’événement Journées du Patrimoine | Jaux Jaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme