Journées du Patrimoine | Jaux Jaux
samedi 19 septembre 2026 · Jaux
Informations pratiques
Jaux
Journées du Patrimoine | Jaux
Jaux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’église Saint-Pierre.
Samedi 19 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne
Dimanche 20 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
Ouverture de l’église Saint-Pierre.
Samedi 19 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée
– à 15h concert de l’Ensemble Choeur à coeur de Compiègne
Dimanche 20 septembre
– de 10h à 12h visite libre
– à 10h30 visite guidée .
Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 40 05
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English :
Saint-Pierre Church is open.
Saturday, September 19:
– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tour
– 10:30 a.m.: guided tour
– 3:00 p.m.: concert by the Ensemble Choeur à Coeur de Compiègne
Sunday, September 20:
– 10:00 a.m. to 12:00 p.m.: self-guided tours
– 10:30 a.m.: guided tour
L’événement Journées du Patrimoine | Jaux Jaux a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Jaux (Oise)
- visites de l’église Saint-Pierre de Jaux, Église Saint-Pierre, Jaux 19 septembre 2026
- Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR, Église Saint-Pierre, Jaux 19 septembre 2026