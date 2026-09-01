Journées du Patrimoine Jeu de Piste L’Étrange Horloge Wassy
samedi 19 septembre 2026 · Wassy
Informations pratiques
Wassy
Journées du Patrimoine Jeu de Piste L’Étrange Horloge
Mairie Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
L’étrange horloge, c’est le nom de cette fiction, qui grâce à un jeu de piste, vous fera visiter différents sites du patrimoine wasseyen.
Une mystérieuse horloge a bouleversé le cours du temps ! Propulsée jusqu’à notre époque, Marie Stuart, reine d’Écosse, est prisonnière d’un monde qui n’est pas le sien. Pour regagner son époque, elle aura besoin de votre aide.
En famille ou entre amis, partez à l’aventure à travers les rues de Wassy, résolvez des énigmes, observez les trésors du patrimoine et découvrez les secrets que renferme l’étrange horloge.
Une aventure ludique et captivante qui fera voyager petits et grands … à travers l’Histoire et le temps ! .
Mairie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Jeu de Piste L’Étrange Horloge Wassy a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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