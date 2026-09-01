Journées du patrimoine Jeu d’enquête, à la recherche du masque perdu. Kaysersberg Vignoble
samedi 19 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Journées du patrimoine Jeu d’enquête, à la recherche du masque perdu.
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En équipe, explorez le musée de manière ludique et animée afin de retrouver le masque disparu. Dès 8 ans.
Une exposition majeure sur les masques africains doit ouvrir. Mais problème le directeur du musée a disparu avec la pièce maîtresse !
En équipe, explorez les espaces du musée, déchiffrez les notes qu’il a laissées derrière lui, malgré lui, et remontez la piste jusqu’au dernier indice…
Une manière ludique et animée de découvrir le Centre Schweitzer et l’engagement du docteur Albert Schweitzer, en famille ou entre amis !
A partir de 8 ans. Places limitées, réservation conseillée. 0 .
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org
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English :
As a team, explore the museum through a fun and interactive experience to find the missing mask. Ages 8 and up.
L’événement Journées du patrimoine Jeu d’enquête, à la recherche du masque perdu. Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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