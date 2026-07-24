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AGENDA · Saint-Dizier

Journées du Patrimoine La Noue Mon quartier, nos mémoires Saint-Dizier

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Au Petit Paris
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine La Noue Mon quartier, nos mémoires

Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
La Société des Lettres de Saint-Dizier vous invite à partager vos souvenirs du quartier de La Noue. Venez découvrir un projet de collecte & de valorisation des mémoires des habitants.   .

Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est   association.aupetitparis@gmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine La Noue Mon quartier, nos mémoires Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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