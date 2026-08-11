Informations pratiques

Touques

Journées du Patrimoine La parade des Toqués

Centre-ville Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Les toqués du volant organise un défilé de voitures de collection. Une parade réunissant des collectionneurs, propriétaires, passionnés de voitures anciennes, qui seront habillés avec des vêtements de l’époque de leur voiture.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Les toqués du volant organise un défilé de voitures de collection.

Une parade réunissant des collectionneurs, propriétaires et passionnés de voitures anciennes, qui seront habillés avec des vêtements de l’époque de leur voiture.

PROGRAMME

14h30 Rassemblement sur le parking de l’école rue Jean Moulin

15h Départ de la parade avenue Charles de Gaulle, avenue Aristide Briand, rue Louvel et Brière, parking du lavoir, place de la mairie

15h30 Présentation des véhicules et des équipages sur le parvis de l’église Saint-Pierre

Ensuite Exposition des voitures devant le quartier des arts .

Centre-ville Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Journées du Patrimoine La parade des Toqués

The charity “Les toqués du volant” is organising a classic car parade. The event will bring together collectors, owners and classic car enthusiasts, who will be dressed in period clothing to match the era of their cars.

L’événement Journées du Patrimoine La parade des Toqués Touques a été mis à jour le 2026-08-11 par OT SPL Deauville