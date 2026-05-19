Concert lyrique de la soprano Sandra Orlinski Place Saint-Pierre Touques

Touques

Concert lyrique de la soprano Sandra Orlinski

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Sandra Orlinski, soprano lyrique et Anstasiia Silenteva, pianiste, feront découvrir ou redécouvrir de célèbres œuvres de Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Fernando Obradors, Giacomo Meyerbeer et Georges Bizet ainsi que Claude Debussy et Frédéric Chopin pour le piano.

Dans le cadre de l’exposition Les âmes voyageuses , le Galerie des Créateurs de Touques propose un voyage lyrique à travers les plus grands airs d’opéra, entre amour, passion et émotion.

Sandra Orlinski, soprano lyrique et Anstasiia Silenteva, pianiste, feront découvrir ou redécouvrir de célèbres œuvres de Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Fernando Obradors, Giacomo Meyerbeer et Georges Bizet ainsi que Claude Debussy et Frédéric Chopin pour le piano.

Une soirée musicale intense, lumineuse et joyeuse. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

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English : Concert lyrique de la soprano Sandra Orlinski

Sandra Orlinski, lyric soprano, and Anstasiia Silenteva, pianist, will introduce you to famous works by Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Fernando Obradors, Giacomo Meyerbeer and Georges Bizet, as well as Claude Debussy and Frédéric Chopin for the piano.

L’événement Concert lyrique de la soprano Sandra Orlinski Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville