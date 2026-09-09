Journées du Patrimoine Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc
vendredi 18 septembre 2026 · Maison du Tourisme de Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Journées du Patrimoine
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Pour cette édition 2026, célébrons ensemble les 400 ans d’une figure emblématique Madame de Sévigné ! Visite théâtralisée et chasse au trésor seront au rendez-vous.
Découvrez l’art de vivre à la provençale aux travers de diverses animations pour toute la famille danses, terroir et artisanat seront au cœur du programme.
Animations, visites et balades commentées et/ou libres, expositions ou encore démonstrations compléteront le programme de cette nouvelle édition ! .
Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
For this 2026 edition, let’s celebrate together the 400th anniversary of an iconic figure: Madame de Sévigné! A theatrical tour and a treasure hunt are on the agenda.
L’événement Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc
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