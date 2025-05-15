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Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble

dimanche 20 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
126 rue du Général de Gaulle
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Le brunch philo

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Avec un professeur le temps d’une parenthèse autour de délicieux produits du terroirs venez dialoguer et échanger autour de la philosophie.
Rendez-vous pour un brunch convivial autour de produits locaux, durant lequel vous échangerez sur les notions de paix et de vivre-ensemble. 

Ce moment est animé par Jonathan Oberli, professeur de philosophie. Cet aparté philosophique invite petits et grands à réfléchir ensemble aux liens qui nous unissent.

A partir de 10 ans. Places limitées,  0  .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49  contact@centreschweitzer.org

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English :

Join a professor for a brief interlude featuring delicious local specialties, and come chat and exchange ideas about philosophy.

L’événement Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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