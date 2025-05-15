Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble
dimanche 20 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Journées du patrimoine Le brunch philo
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Avec un professeur le temps d’une parenthèse autour de délicieux produits du terroirs venez dialoguer et échanger autour de la philosophie.
Rendez-vous pour un brunch convivial autour de produits locaux, durant lequel vous échangerez sur les notions de paix et de vivre-ensemble.
Ce moment est animé par Jonathan Oberli, professeur de philosophie. Cet aparté philosophique invite petits et grands à réfléchir ensemble aux liens qui nous unissent.
A partir de 10 ans. Places limitées, 0 .
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org
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English :
Join a professor for a brief interlude featuring delicious local specialties, and come chat and exchange ideas about philosophy.
L’événement Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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