Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Le brunch philo

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Avec un professeur le temps d’une parenthèse autour de délicieux produits du terroirs venez dialoguer et échanger autour de la philosophie.

Rendez-vous pour un brunch convivial autour de produits locaux, durant lequel vous échangerez sur les notions de paix et de vivre-ensemble.

Ce moment est animé par Jonathan Oberli, professeur de philosophie. Cet aparté philosophique invite petits et grands à réfléchir ensemble aux liens qui nous unissent.

A partir de 10 ans. Places limitées, 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join a professor for a brief interlude featuring delicious local specialties, and come chat and exchange ideas about philosophy.

L’événement Journées du patrimoine Le brunch philo Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg