Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
Visite guidée de l’exposition L’eau des sources à la mer découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et à 13h30 et 16h le dimanche). .
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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