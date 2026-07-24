Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Visite guidée de l’exposition L’eau des sources à la mer découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et à 13h30 et 16h le dimanche). .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne