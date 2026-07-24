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AGENDA · Saint-Dizier

Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer Saint-Dizier

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Musée de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tout public
Visite guidée de l’exposition L’eau des sources à la mer découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et à 13h30 et 16h le dimanche).   .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine L’eau, des sources à la mer Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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