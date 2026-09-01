JOURNÉES DU PATRIMOINE Place du Château L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

L’Isle-en-Dodon

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Place du Château EGLISE ET MAIRIE L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

1000 ans d’histoire, du patrimoine datant du moyen-âge au XXè siècle, venez à la rencontre de ceux qui vous parleront de L’Isle-en-Dodon avec des thématiques différentes.

Un programme pour tous les goûts et tous les âges ! .

Place du Château EGLISE ET MAIRIE L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

1,000 years of history, with heritage dating from the Middle Ages to the 20th century—come meet the people who will tell you about L’Isle-en-Dodon through a variety of themes.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE