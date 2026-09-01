Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

JOURNÉES DU PATRIMOINE

D35E9 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visite de la chapelle Notre Dame de Nize

à partir de 9h visite libres

à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative

Entrée libre

Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visite de la chapelle Notre Dame de Nize

à partir de 9h visite libres

à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative

Entrée libre

Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90 .

D35E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

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English :

Saturday, September 19, and Sunday, September 20

Tour of the Notre Dame de Nize Chapel

%E0 Starting at 9 a.m.: self-guided tours

%E0 At 2 p.m.: Guided tours + lecture “Happiness, Monks, and Wine” + tasting of the community-produced wine

Free admission

Registration for tastings: 06 72 99 89 90

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB