JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
JOURNÉES DU PATRIMOINE
D35E9 Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite de la chapelle Notre Dame de Nize
à partir de 9h visite libres
à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative
Entrée libre
Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite de la chapelle Notre Dame de Nize
à partir de 9h visite libres
à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative
Entrée libre
Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90 .
D35E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, September 19, and Sunday, September 20
Tour of the Notre Dame de Nize Chapel
%E0 Starting at 9 a.m.: self-guided tours
%E0 At 2 p.m.: Guided tours + lecture “Happiness, Monks, and Wine” + tasting of the community-produced wine
Free admission
Registration for tastings: 06 72 99 89 90
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lunas (Hérault)
- CONCERT VÉGÉTAL LE CHANT DU FIGUIER Lunas-les-Châteaux 13 septembre 2026
- VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas-les-Châteaux 18 septembre 2026
- JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux 19 septembre 2026
- VISITE COMMENTÉE DE ND DE NIZE + DEGUSTATION Lunas-les-Châteaux 19 septembre 2026
- JOURNÉE DÉCOUVERTE APPRENDRE LA MUSIQUE DES PLANTES Lunas-les-Châteaux 19 septembre 2026