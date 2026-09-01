Informations pratiques

Bretoncelles

Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie

La Dourdannerie Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’histoire du manoir de 1539 à nos jours les seigneurs, les propriétaires, les restaurations actuelles. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et faiseuse d’anges en 1822.

Visite extérieure libre ou commentée avec panneaux explicatifs. Entrée libre. (Direction route de l’Aigle). .

La Dourdannerie Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie Bretoncelles a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche