UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bretoncelles

Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie Bretoncelles

samedi 19 septembre 2026 · Bretoncelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La Dourdannerie
Ville
61110 Bretoncelles
Département
Orne
Tarif

Bretoncelles

Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie

La Dourdannerie Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’histoire du manoir de 1539 à nos jours les seigneurs, les propriétaires, les restaurations actuelles. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et faiseuse d’anges en 1822.

Visite extérieure libre ou commentée avec panneaux explicatifs. Entrée libre. (Direction route de l’Aigle).   .

La Dourdannerie Bretoncelles 61110 Orne Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Dourdannerie Bretoncelles a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche

À voir aussi à Bretoncelles (Orne)