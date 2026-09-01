Informations pratiques

Thann

Journées du patrimoine montée au clocher de la Collégiale Saint-Thiébaut

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En passant par l’un des plus grands orgues d’Alsace et les roues de Sainte-Catherine, accédez au sommet du clocher réputé pour être l’un des plus beaux de la région et venez contempler sa fine dentelle de pierre et la vue imprenable !

Un regard neuf et en hauteur sur la vieille ville de Thann ! Prenez de la hauteur et contemplez la vieille ville, en vous aventurant dans la flèche. Vous pourrez admirer la Collégiale sous un angle inédit, découvrir la Roue de Sainte Catherine, et surtout vous émerveiller devant la vue splendide qui s’offre à vous. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Passing by one of Alsace’s largest organs and the wheels of Sainte-Catherine, climb to the top of the bell tower, reputed to be one of the finest in the region, and admire its fine stonework and breathtaking views!

L’événement Journées du patrimoine montée au clocher de la Collégiale Saint-Thiébaut Thann a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay