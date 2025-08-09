Journées du Patrimoine Musée Gay Lussac Musée Gay-Lussac Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Journées du Patrimoine Musée Gay Lussac

Musée Gay-Lussac 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les journées du Patrimoine permettent aux visiteurs, de partager la vie et l’oeuvre du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay Lussac qui fut l’un des plus grands savants du XIXème siècle. Quizz, charades, jeux vous permettront de visiter de façon ludique cette Maison des Illustres, avec les commentaires éclairés d’un guide. Possibilités d’expériences. .

Musée Gay-Lussac 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Journées du Patrimoine Musée Gay Lussac

L’événement Journées du Patrimoine Musée Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Noblat