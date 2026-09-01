Journées du Patrimoine Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journées du Patrimoine Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !

Les visites guidées Familles, dès 6 ans / Gratuit

Infos et inscriptions sur culture.nevers.fr/agenda

Les 19 et 20 septembre

• Théâtre municipal de 13h30 à 15h, de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h

• Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Exposition temporaire Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30

• Tribunal judiciaire de 10h à 11h30, de 11h30 à 13h, de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30

• Eglise Sainte-Bernadette du Banlay de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h

• Conservatoire de musique 100 ans du conservatoire, 100 ans de musique de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30

Le samedi 19 septembre

• Hôtel de ville de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 12h à 13h

• Préfecture de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30

Les visites libres Familles, dès 6 ans / Gratuit

Infos sur culture.nevers.fr/agenda

Le samedi 19 septembre

• Conservatoire et exposition les 100 ans du conservatoire de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Les 19 et 20 septembre

• Théâtre municipal de 13h30 à 18h

• Palais Ducal et Espace Patrimoine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Frédéric Blandin de 10h à 13h et de 14h à 18h

• Porte du Croux, Musée archéologique du Nivernais de 14h à 18h

• Four de l’Autruche de 14h à 18h

• Eglise Saint-Pierre de 14h à 18h

• Chapelle Sainte-Marie de 14h à 18h

• Eglise Saint-Etienne de 14h à 18h

• Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Les animations Gratuit

Toutes les infos sur culture.nevers.fr/agenda/

Le samedi 19 septembre

• Rallye patrimoine Nevers et Cluny, balade au moyen-âge

Gratuit, sans inscription. Départ du Pont de Loire de 19h à 20h30

Le dimanche 20 septembre

• Palais Ducal théâtre Scènes au Palais de 16h à 17h30

Gratuit, sans inscription

Les expositions

Les 19 et 20 septembre

• Exposition temporaire Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Frédéric Blandin de 10h à 13h et de 14h à 18h

• Exposition temporaire Nevers, périls et sauvetages _ Musée de la Faïence et des

Beaux-Arts Frédéric Blandin de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées du Patrimoine Nevers

L’événement Journées du Patrimoine Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cap Grand Nevers