Journées du patrimoine Patrimoine en péril exposition et visites guidées Chapelle des Carmélites Chapelle des carmélites Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Journées du patrimoine Patrimoine en péril exposition et visites guidées Chapelle des Carmélites

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, venez fêter les Journées européennes du Patrimoine à la Chapelle des Carmélites !

À l’occasion de ce rendez-vous incontournable, découvrez une programmation exceptionnelle autour du thème Patrimoine en péril .

Laissez-vous toucher par l’exposition photographique de Jean-François Guillon, qui dévoile les images réalisées au lendemain de l’incendie de 2006 ayant ravagé le couvent des Carmélites.

Profitez également des visites guidées de la Chapelle pour percer les secrets de la construction de ce monument emblématique de Ploërmel et mieux comprendre son histoire (le samedi à 10h30 et à 15h).

À la Micro-Folie, explorez la collection numérique Bretagne , une invitation à découvrir toute la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel, de notre région.

Entrée libre, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. .

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Journées du patrimoine Patrimoine en péril exposition et visites guidées Chapelle des Carmélites Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande