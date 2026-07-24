Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie Saint-Dizier
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Rencontrez Elsa Cha, plasticienne et art thérapeute et découvrez comment la création artistique peut favoriser l’expression des émotions et le bien-être à travers un moment d’échange autour de son métier et sa pratique des arts plastiques. .
Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier 19 août 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 4 septembre 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Visite technique du lac du Der, EPTB Seine Grands Lacs, Saint-Dizier 9 septembre 2026
- Soirée d’ouverture de la saison culturelle Tyrex Saint-Dizier 12 septembre 2026