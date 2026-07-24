Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Rencontrez Elsa Cha, plasticienne et art thérapeute et découvrez comment la création artistique peut favoriser l’expression des émotions et le bien-être à travers un moment d’échange autour de son métier et sa pratique des arts plastiques. .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne