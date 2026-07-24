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AGENDA · Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie Saint-Dizier

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Musée de Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Rencontrez Elsa Cha, plasticienne et art thérapeute et découvrez comment la création artistique peut favoriser l’expression des émotions et le bien-être à travers un moment d’échange autour de son métier et sa pratique des arts plastiques.   .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Rencontre avec l’art thérapie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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