Journées du patrimoine Ribeauvillé
Journées du patrimoine Ribeauvillé samedi 19 septembre 2026.
Journées du patrimoine
Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr n’aura plus de secrets pour vous grâce aux journées du patrimoine !
Découvrez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr et son histoire grâce aux journées européennes du patrimoine ! 0 .
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
The Ribeauvillé and Riquewihr region will have no more secrets for you thanks to Heritage Days!
L’événement Journées du patrimoine Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr