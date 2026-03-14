Journées du patrimoine

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr n’aura plus de secrets pour vous grâce aux journées du patrimoine !

Découvrez le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr et son histoire grâce aux journées européennes du patrimoine ! 0 .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

The Ribeauvillé and Riquewihr region will have no more secrets for you thanks to Heritage Days!

L’événement Journées du patrimoine Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr