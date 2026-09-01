Journées du patrimoine Stammtisch et concert Kaysersberg Vignoble
dimanche 20 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Journées du patrimoine Stammtisch et concert
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 21:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Profitez d’un stammtisch pour vous régaler d’une succulente tarte flambées et laissez vous swinger avec le groupe Banana Camp.
LE rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, entre amis ou en famille !
Sur scène se produit Banana Camp avec comme répertoire du dialecte musical. Ce goupe de musique haut-rhinois qui va vous faire danser, chanter et swinguer toute la soirée !
Venez profiter d’un temps musical accompagné de tartes flambées !
En collaboration avec le Comité des fêtes de Sigolsheim. 0 .
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org
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English :
Come enjoy a Stammtisch, treat yourself to a delicious tarte flambée, and let the band Banana Camp get you swinging.
L’événement Journées du patrimoine Stammtisch et concert Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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