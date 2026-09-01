Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Stammtisch et concert

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 21:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Profitez d’un stammtisch pour vous régaler d’une succulente tarte flambées et laissez vous swinger avec le groupe Banana Camp.

LE rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, entre amis ou en famille !

Sur scène se produit Banana Camp avec comme répertoire du dialecte musical. Ce goupe de musique haut-rhinois qui va vous faire danser, chanter et swinguer toute la soirée !

Venez profiter d’un temps musical accompagné de tartes flambées !

En collaboration avec le Comité des fêtes de Sigolsheim. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

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English :

Come enjoy a Stammtisch, treat yourself to a delicious tarte flambée, and let the band Banana Camp get you swinging.

L’événement Journées du patrimoine Stammtisch et concert Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg