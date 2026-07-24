Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Visite Commentée du Patrimoine de Saint-Dizier

Bureau d’Information Touristique de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

(Re)découvrez le cœur historique de Saint-Dizier lors d’une balade commentée mêlant patrimoine ancien et contemporain.

Fondée au XIIIe siècle par Gui II de Dampierre, la ville conserve des traces d’occupation dès l’Antiquité et l’époque mérovingienne.

La visite mettra en lumière des anecdotes et moments forts de l’histoire de Saint-Dizier, mais aussi des œuvres emblématiques, comme celles d’Hector Guimard ou les fontaines Wallace, emblématiques de la Fonte d’Art.

Elle permettra aux visiteurs de découvrir les traces du passé féodal de la ville, mais évoquera aussi l’évolution architecturale de la ville, à travers les Halles, patrimoine contemporain remarquable de Saint-Dizier. .

Bureau d’Information Touristique de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite Commentée du Patrimoine de Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne