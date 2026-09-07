Journées du Patrimoine – Visite de la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Journées du Patrimoine – Visite de la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre 19 et 20 septembre Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

À l‘occasion des journées du patrimoine du 18 au 20 septembre 2026, la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, bâtisse du 19ème siècle, récemment rénovée, ouvre ses portes au public :

– samedi 19 et dimanche 20 : à 10h00 et 11h00

Nous vous invitons à vous inscrire et visiter cette institution, chargée d’histoire, habituellement fermée au public

Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre Place de la Victoire 97110 POINTE-À-PITRE Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe https://www.guadeloupe.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « sec-sous-prefet-pap@guadeloupe.gouv.fr »}] Administration, bâtiment classé

À l‘occasion des journées du patrimoine du 18 au 20 septembre 2026, la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, bâtisse du 19ème siècle, récemment rénovée, ouvre ses portes au public :

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