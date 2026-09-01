Journées du Patrimoine visite de la Ville Ancienne Place Charles De Gaulle Gray

Informations pratiques

Gray

Journées du Patrimoine visite de la Ville Ancienne

Place Charles De Gaulle Hôtel de Ville sous les arcades Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, etc….) un bon moyen de parcourir en long et en large la ville, accompagné de nos ambassadeurs les plus fidèles, qui auront grand plaisir à vous emmener par les cours intérieures, tertres, et viorbes, et à vous faire partager leur passion pour Gray, riche de coins et recoins. .

Place Charles De Gaulle Hôtel de Ville sous les arcades Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine visite de la Ville Ancienne

L’événement Journées du Patrimoine visite de la Ville Ancienne Gray a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY