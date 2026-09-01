Journées du Patrimoine Visite des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

Informations pratiques

Pesmes

Journées du Patrimoine Visite des anciennes Forges

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le site des forges (ancien crassier) reste un espace privilégié pour les promenades. Les bâtiments construits à a fin du 17e siècle, sont situés sur une presqu’ile au coeur de la rivière Ognon. La mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques et sociales. La demeure des anciens maitres des forge jouxte les logements ouvriers et la maison du jardinier. Aujourd’hui les anciens ateliers abritent un musée qui se visite d’avril à octobre. Le guide présente l’historique des lieux, le quotidien des ouvriers et le fonctionnement de quelques machines. .

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 59 87 cap.pesmes@free.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite des anciennes Forges

L’événement Journées du Patrimoine Visite des anciennes Forges Pesmes a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY