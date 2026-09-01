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Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

vendredi 18 septembre 2026 · Site des Forges · Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Site des Forges
Adresse
Chemin des Forges
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Le site des forges (ancien crassier) reste un espace privilégié pour les promenades. Les bâtiments construits à a fin du 17e siècle, sont situés sur une presqu’ile au cœur de la rivière Ognon. La mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques et sociales. La demeure des anciens maitres des forge jouxte les logements ouvriers et la maison du jardinier.   .

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 59 87 

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English : Visite commentée du musée des anciennes Forges

L’événement Visite commentée du musée des anciennes Forges Pesmes a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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