Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes
vendredi 18 septembre 2026 · Site des Forges · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Visite commentée du musée des anciennes Forges
Site des Forges Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le site des forges (ancien crassier) reste un espace privilégié pour les promenades. Les bâtiments construits à a fin du 17e siècle, sont situés sur une presqu’ile au cœur de la rivière Ognon. La mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques et sociales. La demeure des anciens maitres des forge jouxte les logements ouvriers et la maison du jardinier. .
Site des Forges Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 59 87
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English : Visite commentée du musée des anciennes Forges
L’événement Visite commentée du musée des anciennes Forges Pesmes a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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