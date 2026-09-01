Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Rue du Prieuré Pesmes

Informations pratiques

Pesmes

Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot

Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Fief d’Andelot façades renaissance , tour et grenier avec la charpente d’ origine du 15 ème siècle. .

Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Pesmes a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY