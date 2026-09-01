Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Rue du Prieuré Pesmes
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Prieuré · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot
Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Fief d’Andelot façades renaissance , tour et grenier avec la charpente d’ origine du 15 ème siècle. .
Rue du Prieuré Fief d’Andelot Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Pesmes a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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