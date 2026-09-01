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Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Château de Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes

Château de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la grande salle et vue panoramique depuis le Château de Pesmes.   .

Château de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 19 52 21  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes

L’événement Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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