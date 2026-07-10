Informations pratiques

Pesmes

Défilé de lampions et feu d’artifice

Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La soirée débute à la tombée de la nuit dans une ambiance chaleureuse, idéale pour les enfants et les familles.

Vers 22h30, tous les regards se tournent vers le ciel pour le point d’orgue de la soirée. .

Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27 mairie-pesmes@wanadoo.fr

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English : Défilé de lampions et feu d’artifice

L’événement Défilé de lampions et feu d’artifice Pesmes a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY