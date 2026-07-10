Défilé de lampions et feu d’artifice Pesmes
samedi 5 septembre 2026 · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Défilé de lampions et feu d’artifice
Centre du village Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La soirée débute à la tombée de la nuit dans une ambiance chaleureuse, idéale pour les enfants et les familles.
Vers 22h30, tous les regards se tournent vers le ciel pour le point d’orgue de la soirée. .
Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27 mairie-pesmes@wanadoo.fr
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English : Défilé de lampions et feu d’artifice
L’événement Défilé de lampions et feu d’artifice Pesmes a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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