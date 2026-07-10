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AGENDA · Pesmes

Défilé de lampions et feu d’artifice Pesmes

samedi 5 septembre 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Centre du village
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Défilé de lampions et feu d’artifice

Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

La soirée débute à la tombée de la nuit dans une ambiance chaleureuse, idéale pour les enfants et les familles.
Vers 22h30, tous les regards se tournent vers le ciel pour le point d’orgue de la soirée.   .

Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27  mairie-pesmes@wanadoo.fr

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English : Défilé de lampions et feu d’artifice

L’événement Défilé de lampions et feu d’artifice Pesmes a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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