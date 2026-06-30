Informations pratiques

Pesmes

Pesmes’Arts Le papier en folie

Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Après le succès des deux précédentes éditions, PESMES ART’S le papier en folie , ouvre de nouveau ses portes pour la 3ᵉ édition à Pesmes.

Vous y découvrirez aquarellistes, carnettistes, graveurs… Tout sur le papier !

Des artistes français, espagnol, polonais, anglais, vous attendent dans 5 lieux dans le centre ancien de Pesmes (l’un des plus beaux villages de France et des Cités de Caractère) .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 26 02

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English : Pesmes’Arts Le papier en folie

L’événement Pesmes’Arts Le papier en folie Pesmes a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY