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AGENDA · Pesmes

Pesmes’Arts Le papier en folie Pesmes

samedi 15 août 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Pesmes’Arts Le papier en folie

Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Après le succès des deux précédentes éditions, PESMES ART’S le papier en folie , ouvre de nouveau ses portes pour la 3ᵉ édition à Pesmes.
Vous y découvrirez aquarellistes, carnettistes, graveurs… Tout sur le papier !
Des artistes français, espagnol, polonais, anglais, vous attendent dans 5 lieux dans le centre ancien de Pesmes (l’un des plus beaux villages de France et des Cités de Caractère)   .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 26 02 

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English : Pesmes’Arts Le papier en folie

L’événement Pesmes’Arts Le papier en folie Pesmes a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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