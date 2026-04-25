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Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Salle des Voûtes Pesmes

Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Salle des Voûtes Pesmes samedi 1 août 2026.

Lieu : Salle des Voûtes

Adresse : Place des Promenades

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : samedi 1 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux

Salle des Voûtes Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

David Gouyon vous invite à une exposition de minéraux et bijoux.   .

Salle des Voûtes Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   dgmineraux@gmail.com

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English : Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux

L’événement Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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