Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Salle des Voûtes Pesmes
Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Salle des Voûtes Pesmes samedi 1 août 2026.
Pesmes
Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux
Salle des Voûtes Place des Promenades Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
David Gouyon vous invite à une exposition de minéraux et bijoux. .
Salle des Voûtes Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté dgmineraux@gmail.com
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English : Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux
L’événement Exposition et vente Minéraux et bijoux DG Minéraux Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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