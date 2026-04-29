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Marché nocturne Pesmes

Marché nocturne Pesmes

Marché nocturne Pesmes vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place des Promenades

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Marché nocturne

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

On se donne rendez-vous à Pesmes pour le marché nocturne ! Vous pourrez y retrouver producteurs locaux mais aussi artisans du territoire !   .

Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Pesmes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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