Marché nocturne Pesmes
Marché nocturne Pesmes vendredi 7 août 2026.
Pesmes
Marché nocturne
Place des Promenades Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
On se donne rendez-vous à Pesmes pour le marché nocturne ! Vous pourrez y retrouver producteurs locaux mais aussi artisans du territoire ! .
Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Pesmes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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