Pesmes

Visite guidée de Pesmes

Grande Rue Pesmes Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Découvrez le patrimoine et l’histoire du bourg de Pesmes. En extérieur, car tous les bâtiments classés (18) sont privés, en passant par la rue du donjon, à proximité de la Maison Royale, la rue Vanoise, la rue des tanneurs, les escaliers du château, les remparts, la rue du château, les portes et leur histoire, puis la grande rue.

Visite guidée avec guide conférencière, pour découvrir le riche patrimoine Pesmois. .

Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite guidée de Pesmes

L’événement Visite guidée de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY