Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Pesmes
mercredi 12 août 2026 · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon
Centre du village Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Et si une enquête criminelle vous faisait découvrir le patrimoine autrement ? Rendez-vous à Pesmes pour une soirée mystérieuse avec la Compagnie Chouette Clairette !
Un crime, des indices soufflés par le public et une enquête créée en direct par les comédiens. .
Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15
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English : Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon
L’événement Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Pesmes a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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