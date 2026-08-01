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AGENDA · Pesmes

Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Pesmes

mercredi 12 août 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Centre du village
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Et si une enquête criminelle vous faisait découvrir le patrimoine autrement ? Rendez-vous à Pesmes pour une soirée mystérieuse avec la Compagnie Chouette Clairette !
Un crime, des indices soufflés par le public et une enquête créée en direct par les comédiens.   .

Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 

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English : Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

L’événement Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Pesmes a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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