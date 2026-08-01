Informations pratiques

Pesmes

Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Et si une enquête criminelle vous faisait découvrir le patrimoine autrement ? Rendez-vous à Pesmes pour une soirée mystérieuse avec la Compagnie Chouette Clairette !

Un crime, des indices soufflés par le public et une enquête créée en direct par les comédiens. .

Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15

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English : Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon

L’événement Polar(t)s improvisés dans les châteaux et belles demeures en Vallée de l’Ognon Pesmes a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY