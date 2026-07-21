Bringue à la Sauvageonne Pesmes
vendredi 14 août 2026 · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Bringue à la Sauvageonne
Quai de la Fontaine Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous le vendredi 14 août dès 19 h sur l’Île de la Sauvageonne pour une soirée festive !
Ambiance musicale assurée par Maxence Sala.
Buvette et petite restauration sur place. .
Quai de la Fontaine Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cultureetanimationspesmoises@gmail.com
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English : Bringue à la Sauvageonne
L’événement Bringue à la Sauvageonne Pesmes a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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