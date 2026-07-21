UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pesmes

Bringue à la Sauvageonne Pesmes

vendredi 14 août 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Quai de la Fontaine
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Bringue à la Sauvageonne

Quai de la Fontaine Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Rendez-vous le vendredi 14 août dès 19 h sur l’Île de la Sauvageonne pour une soirée festive !
Ambiance musicale assurée par Maxence Sala.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Quai de la Fontaine Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   cultureetanimationspesmoises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bringue à la Sauvageonne

L’événement Bringue à la Sauvageonne Pesmes a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)