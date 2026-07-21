Informations pratiques

Pesmes

Bringue à la Sauvageonne

Quai de la Fontaine Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous le vendredi 14 août dès 19 h sur l’Île de la Sauvageonne pour une soirée festive !

Ambiance musicale assurée par Maxence Sala.

Buvette et petite restauration sur place. .

Quai de la Fontaine Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cultureetanimationspesmoises@gmail.com

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English : Bringue à la Sauvageonne

L’événement Bringue à la Sauvageonne Pesmes a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY