AGENDA · Pesmes
Exposition de peintures Palette et couleurs Pesmes
samedi 1 août 2026 · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Exposition de peintures Palette et couleurs
Voûtes Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir l’exposition de Palette et couleurs avec de l’Acrylique, peintures à l’huile et de l’Aquarelle. .
Voûtes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 07 42 81
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English : Exposition de peintures Palette et couleurs
L’événement Exposition de peintures Palette et couleurs Pesmes a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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