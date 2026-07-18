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AGENDA · Pesmes

Exposition de peintures Palette et couleurs Pesmes

samedi 1 août 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Voûtes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition de peintures Palette et couleurs

Voûtes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir l’exposition de Palette et couleurs avec de l’Acrylique, peintures à l’huile et de l’Aquarelle.   .

Voûtes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 07 42 81 

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English : Exposition de peintures Palette et couleurs

L’événement Exposition de peintures Palette et couleurs Pesmes a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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