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Exposition photo Pesmes

Exposition photo Pesmes vendredi 7 août 2026.

Adresse : Salle des Voûtes

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition photo

Salle des Voûtes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Exposition de l’artiste Catherine Sidrot. Les reflets, la transparence et la matière sont pour cette photographe formée à l’argentique, des sources d’inspiration inépuisables et le support de son travail photographique.
Ses images privilégient détails et graphisme, témoignant d’une prédilection pour l’abstraction et l’imaginaire, sans artifice ni montage.
La salle voûtée, vestige du château médiéval de Pesmes, petite cité franc-comtoise de caractère, est l’écrin idéal pour présenter une approche du patrimoine qui croise passé et modernité. Avec une perception sensible et originale de son environnement, Catherine Sidrot nous invite à découvrir ou revisiter le patrimoine local.   .

Salle des Voûtes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 69 90 74  c.sidrot@gmail.com

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English : Exposition photo

L’événement Exposition photo Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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