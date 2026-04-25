Pesmes

Exposition photo

Salle des Voûtes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Exposition de l’artiste Catherine Sidrot. Les reflets, la transparence et la matière sont pour cette photographe formée à l’argentique, des sources d’inspiration inépuisables et le support de son travail photographique.

Ses images privilégient détails et graphisme, témoignant d’une prédilection pour l’abstraction et l’imaginaire, sans artifice ni montage.

La salle voûtée, vestige du château médiéval de Pesmes, petite cité franc-comtoise de caractère, est l’écrin idéal pour présenter une approche du patrimoine qui croise passé et modernité. Avec une perception sensible et originale de son environnement, Catherine Sidrot nous invite à découvrir ou revisiter le patrimoine local. .

Salle des Voûtes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 69 90 74 c.sidrot@gmail.com

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English : Exposition photo

L’événement Exposition photo Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY