UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pesmes

Concours de Pétanque Pesmes

samedi 15 août 2026 · Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Stade
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pesmes

Concours de Pétanque

Stade Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

L’US Val de Pesmes organise son traditionnel concours de pétanque au stade de Pesmes.
Restauration et buvette sur place.   .

Stade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 44 55  pesmes.foot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Pesmes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)