Informations pratiques

Pesmes

Concours de Pétanque

Stade Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’US Val de Pesmes organise son traditionnel concours de pétanque au stade de Pesmes.

Restauration et buvette sur place. .

Stade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 44 55 pesmes.foot@gmail.com

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Pesmes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY