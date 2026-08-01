AGENDA · Pesmes
Concours de Pétanque Pesmes
samedi 15 août 2026 · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Concours de Pétanque
Stade Pesmes Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’US Val de Pesmes organise son traditionnel concours de pétanque au stade de Pesmes.
Restauration et buvette sur place. .
Stade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 44 55 pesmes.foot@gmail.com
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Pesmes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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