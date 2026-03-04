Pesmes Art’s le papier en folie Pesmes
Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
2026-08-15
Anne Christophe, aquarelliste renommée vous invite à découvrir l’exposition Pesmes Art’s.
Cet événement réunira 22 artistes de France et d’ailleurs, représentants talentueux des domaines de l’aquarelle, la reliure, la sculpture papier, la gravure, le carnet de voyage… Un parcours de 5 espaces d’exposition au cœur d’un des Plus beaux villages de France . .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 26 02
