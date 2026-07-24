Journées du Patrimoine Visite des Archives municipales de Saint-Dizier Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine Visite des Archives municipales de Saint-Dizier
Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes ! Vous vous demandez à quoi servent les archives ? Ce qu’on y trouve ? Comment sont traités les documents ? Venez le découvrir ! En compagnie d’un archiviste, partez à la découverte de la salle de lecture, mais aussi des espaces de travail et de conservation habituellement interdits au public. Pour l’occasion, quelques-uns des nombreux trésors qui y sont conservés, dont le plus ancien qui date de 1228, seront présentés.
Limité à 15 personnes par visite. .
Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 21
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite des Archives municipales de Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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