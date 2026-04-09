Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel
Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel samedi 19 septembre 2026.
Néant-sur-Yvel
Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel
Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’une heure voyagez dans le monde des moulins et des meuniers… Guidés par le petit-fils du dernier meunier, découvrez le fonctionnement des meules, bluterie, trieurs et autres machines utilisées pour transformer les céréales en farine et plongez dans la vie rurale d’autrefois. Dès 8 ans, les jeunes peuvent passer le diplôme de meunier.
Le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Participation libre. Buvette et petite restauration sur place. .
Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Néant-sur-Yvel (Morbihan)
- VP 20 Circuit du Bois de la Roche Néant-sur-Yvel Morbihan 1 mai 2026
- Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel 16 mai 2026
- Arth Maël Cavalcade en Cocazie Rue du Stade Néant-sur-Yvel 30 mai 2026
- Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel 27 juin 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 1 juillet 2026