Néant-sur-Yvel

Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une heure voyagez dans le monde des moulins et des meuniers… Guidés par le petit-fils du dernier meunier, découvrez le fonctionnement des meules, bluterie, trieurs et autres machines utilisées pour transformer les céréales en farine et plongez dans la vie rurale d’autrefois. Dès 8 ans, les jeunes peuvent passer le diplôme de meunier.

Le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Participation libre. Buvette et petite restauration sur place. .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande